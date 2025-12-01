Preço de aiPump hoje

O preço ao vivo de aiPump (AIPUMP) hoje é $ 0.00034586, com uma variação de 22.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIPUMP para USD é de $ 0.00034586 por AIPUMP.

aiPump ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 144,800, com um fornecimento em circulação de 418.67M AIPUMP. Nas últimas 24 horas, AIPUMP foi negociado entre $ 0.00026947 (mínimo) e $ 0.00051545 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04072074, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011104.

No desempenho de curto prazo, AIPUMP movimentou-se +1.92% na última hora e +24.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aiPump (AIPUMP)

Capitalização de mercado $ 144.80K$ 144.80K $ 144.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 345.86K$ 345.86K $ 345.86K Fornecimento Circulante 418.67M 418.67M 418.67M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

