Preço de ABSCHAD hoje

O preço ao vivo de ABSCHAD (CHAD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHAD para USD é de -- por CHAD.

ABSCHAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,593.96, com um fornecimento em circulação de 992.05M CHAD. Nas últimas 24 horas, CHAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHAD movimentou-se -- na última hora e -20.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ABSCHAD (CHAD)

Capitalização de mercado $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Fornecimento Circulante 992.05M 992.05M 992.05M Fornecimento total 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

A capitalização de mercado atual de ABSCHAD é $ 16.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHAD é 992.05M, com um fornecimento total de 992051477.3167694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.59K.