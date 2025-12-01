Preço de YALA hoje

O preço ao vivo de YALA (YALA) hoje é $ 0.04339, com uma variação de 1.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YALA para USD é de $ 0.04339 por YALA.

YALA ocupa atualmente a posição #975 em capitalização de mercado, totalizando $ 11.49M, com um fornecimento em circulação de 264.72M YALA. Nas últimas 24 horas, YALA foi negociado entre $ 0.04268 (mínimo) e $ 0.04622 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.45623373838083625, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02456035378449171.

No desempenho de curto prazo, YALA movimentou-se -0.53% na última hora e +71.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 107.79K.

Informações de mercado de YALA (YALA)

Classificação No.975 Capitalização de mercado $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Volume (24h) $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.39M$ 43.39M $ 43.39M Fornecimento Circulante 264.72M 264.72M 264.72M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 999,706,749.069593 999,706,749.069593 999,706,749.069593 Taxa circulante 26.47% Blockchain pública BSC

