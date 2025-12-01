Preço de OroBit hoje

O preço ao vivo de OroBit (XRB) hoje é $ 2.001, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRB para USD é de $ 2.001 por XRB.

OroBit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XRB. Nas últimas 24 horas, XRB foi negociado entre $ 2 (mínimo) e $ 2.1519 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XRB movimentou-se -0.04% na última hora e -4.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 121.17K.

Informações de mercado de OroBit (XRB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 121.17K$ 121.17K $ 121.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de OroBit é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 121.17K. A oferta em circulação de XRB é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00B.