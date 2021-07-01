Análise técnica de Axelar (WAXL) hoje A página de Análise de Axelar fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAXL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Axelar abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Axelar (WAXL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias -- -- -- -- --

Fluxo de capital de Axelar Entrada líquida Preço de WAXLUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.