Preço de VIRUS hoje

O preço ao vivo de VIRUS (VIRUS) hoje é $ 0.005026, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIRUS para USD é de $ 0.005026 por VIRUS.

VIRUS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VIRUS. Nas últimas 24 horas, VIRUS foi negociado entre $ 0.004949 (mínimo) e $ 0.00517 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VIRUS movimentou-se -0.22% na última hora e +10.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.28K.

Informações de mercado de VIRUS (VIRUS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.28K$ 53.28K $ 53.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

