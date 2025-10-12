Tokenomics de Velvet (VELVET)

Descubra informações essenciais sobre Velvet (VELVET), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:12:01 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Velvet (VELVET)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Velvet (VELVET), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 17.12M
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 90.65M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 188.87M
Máximo histórico:
$ 0.32285
Mínimo histórico:
$ 0.032064654757022706
Preço atual:
$ 0.18887
Informação sobre Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Site oficial:
https://velvet.capital
Whitepaper:
https://docs.velvet.capital
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

Tokenomics de Velvet (VELVET): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Velvet (VELVET) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens VELVET que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens VELVET podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do VELVET, explore o preço em tempo real do token VELVET!

Como comprar VELVET

Interessado em adicionar Velvet (VELVET) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar VELVET, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"