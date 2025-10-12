O que é Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma.



Previsão de preço do Trading Payment (em USD)

Quanto valerá Trading Payment (TPTU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Trading Payment (TPTU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Trading Payment.

Tokenomics de Trading Payment (TPTU)

Compreender a tokenomics de Trading Payment (TPTU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TPTU agora!

Como comprar Trading Payment (TPTU)

Para uma compreensão mais aprofundada de Trading Payment, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Trading Payment Quanto vale hoje o Trading Payment (TPTU)? O preço ao vivo de TPTU em USD é 0.178 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TPTU para USD? $ 0.178 . Confira o O preço atual de TPTU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Trading Payment? A capitalização de mercado de TPTU é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TPTU? O fornecimento circulante de TPTU é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TPTU? TPTU atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TPTU? TPTU atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de TPTU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TPTU é $ 295.41K USD . TPTU vai subir ainda este ano? TPTU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TPTU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Trading Payment (TPTU)

