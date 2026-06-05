Preço de Tema (TEMA)
O preço ao vivo de Tema (TEMA) hoje é $ 0, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEMA para USD é de $ 0 por TEMA.
Tema ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TEMA. Nas últimas 24 horas, TEMA foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, TEMA movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Tema é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TEMA é --, com um fornecimento total de . Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tema em USD foi de --.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de --.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de --.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de --.
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Em 2040, o preço de Tema pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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O que é o Tema?
O $TEMA é o token oficial que representa o Tema, o guaxinim mais famoso do mundo, com uma enorme base de seguidores online: mais de 2,7 milhões no TikTok, 1,7 milhão no YouTube e 314.000 no Instagram. Esse não é apenas mais um meme coin; o $TEMA faz a ponte entre uma personalidade on-line mundialmente reconhecida e o emocionante universo da Web3, oferecendo uma oportunidade única de investimento ligada a uma audiência comprovada e altamente engajada.
O que torna o Tema único?
Ao possuir o $TEMA, você se torna parte de uma comunidade vibrante e em rápido crescimento, construída em torno do conteúdo cativante e do carisma inegável do Tema. Essa base de fãs já estabelecida, profundamente conectada e engajada, fornece uma base sólida para o crescimento orgânico e o desenvolvimento a longo prazo da comunidade, diferenciando o $TEMA de tendências passageiras de memes. Não estamos apenas aproveitando um momento viral; estamos criando um ecossistema sustentável impulsionado por uma audiência massiva e já existente.
Qual é a história do Tema?
O Tema, o guaxinim mais famoso do mundo, construiu uma enorme base de seguidores online em várias plataformas, incluindo TikTok, YouTube e Instagram, acumulando mais de 2,7 milhões, 1,7 milhão e 314.000 seguidores, respectivamente. Essa base de fãs consolidada foi um fator-chave na criação e lançamento do token $TEMA.
Qual é o próximo passo para o Tema?
Nossa equipe está comprometida em oferecer valor genuíno e construir uma comunidade próspera, além do entusiasmo inicial do lançamento do token. O roteiro do $TEMA inclui garantir que o token mantenha sua utilidade e valor a longo prazo. Essa abordagem multifacetada fomenta lealdade e engajamento, fortalecendo o ecossistema do $TEMA.
Para que o Tema pode ser usado?
O token $TEMA opera num sistema projetado para recompensar os detentores e promover o crescimento da comunidade. Para garantir transações fluidas, por favor, utilize uma margem de slippage suficiente nas exchanges. Investir no $TEMA não é apenas uma oportunidade financeira; é um investimento numa comunidade próspera, construída em torno de um ícone on-line amado. Junte-se a nós na criação de um projeto Web3 sustentável e empolgante, onde o poder da influência das redes sociais encontra o potencial inovador da tecnologia blockchain.
Qual é o preço atual de Tema?
O preço em tempo real de Tema (TEMA) é R$0.0001973277183362937000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como Tema está posicionado no mercado?
Tema ocupa atualmente a posição de número #7196 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$194821.65130128870000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de TEMA?
A oferta circulante de TEMA é de 999933785.33388 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de Tema?
Nas últimas 24 horas, Tema teve uma variação de preço entre R$0.0001942703165535876000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0002069510157507129000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante Tema está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
Tema atingiu um máximo histórico de R$0.31399015094984646000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0001942703165535876000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de TEMA hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de Tema?
A movimentação atual do preço de -3.67% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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