O que é o Tema?

O $TEMA é o token oficial que representa o Tema, o guaxinim mais famoso do mundo, com uma enorme base de seguidores online: mais de 2,7 milhões no TikTok, 1,7 milhão no YouTube e 314.000 no Instagram. Esse não é apenas mais um meme coin; o $TEMA faz a ponte entre uma personalidade on-line mundialmente reconhecida e o emocionante universo da Web3, oferecendo uma oportunidade única de investimento ligada a uma audiência comprovada e altamente engajada.

O que torna o Tema único?

Ao possuir o $TEMA, você se torna parte de uma comunidade vibrante e em rápido crescimento, construída em torno do conteúdo cativante e do carisma inegável do Tema. Essa base de fãs já estabelecida, profundamente conectada e engajada, fornece uma base sólida para o crescimento orgânico e o desenvolvimento a longo prazo da comunidade, diferenciando o $TEMA de tendências passageiras de memes. Não estamos apenas aproveitando um momento viral; estamos criando um ecossistema sustentável impulsionado por uma audiência massiva e já existente.

Qual é a história do Tema?

O Tema, o guaxinim mais famoso do mundo, construiu uma enorme base de seguidores online em várias plataformas, incluindo TikTok, YouTube e Instagram, acumulando mais de 2,7 milhões, 1,7 milhão e 314.000 seguidores, respectivamente. Essa base de fãs consolidada foi um fator-chave na criação e lançamento do token $TEMA.

Qual é o próximo passo para o Tema?

Nossa equipe está comprometida em oferecer valor genuíno e construir uma comunidade próspera, além do entusiasmo inicial do lançamento do token. O roteiro do $TEMA inclui garantir que o token mantenha sua utilidade e valor a longo prazo. Essa abordagem multifacetada fomenta lealdade e engajamento, fortalecendo o ecossistema do $TEMA.

Para que o Tema pode ser usado?

O token $TEMA opera num sistema projetado para recompensar os detentores e promover o crescimento da comunidade. Para garantir transações fluidas, por favor, utilize uma margem de slippage suficiente nas exchanges. Investir no $TEMA não é apenas uma oportunidade financeira; é um investimento numa comunidade próspera, construída em torno de um ícone on-line amado. Junte-se a nós na criação de um projeto Web3 sustentável e empolgante, onde o poder da influência das redes sociais encontra o potencial inovador da tecnologia blockchain.

Qual é o preço atual de Tema?

O preço em tempo real de Tema (TEMA) é R$0.0001973277183362937000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Tema está posicionado no mercado?

Tema ocupa atualmente a posição de número #7196 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$194821.65130128870000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de TEMA?

A oferta circulante de TEMA é de 999933785.33388 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Tema?

Nas últimas 24 horas, Tema teve uma variação de preço entre R$0.0001942703165535876000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0002069510157507129000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Tema está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Tema atingiu um máximo histórico de R$0.31399015094984646000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0001942703165535876000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de TEMA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Tema?

A movimentação atual do preço de -3.67% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.