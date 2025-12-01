Preço de RISE hoje

O preço ao vivo de RISE (RISE) hoje é $ 0.007808, com uma variação de 1.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RISE para USD é de $ 0.007808 por RISE.

RISE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RISE. Nas últimas 24 horas, RISE foi negociado entre $ 0.007572 (mínimo) e $ 0.007808 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RISE movimentou-se +0.90% na última hora e +1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.43K.

Informações de mercado de RISE (RISE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

