Preço de Recall hoje

O preço ao vivo de Recall (RECALL) hoje é $ 0.0997, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RECALL para USD é de $ 0.0997 por RECALL.

Recall ocupa atualmente a posição #747 em capitalização de mercado, totalizando $ 20.05M, com um fornecimento em circulação de 201.07M RECALL. Nas últimas 24 horas, RECALL foi negociado entre $ 0.0986 (mínimo) e $ 0.1033 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.8448301237691339, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.09447678112585194.

No desempenho de curto prazo, RECALL movimentou-se -1.68% na última hora e -7.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 88.40K.

Informações de mercado de Recall (RECALL)

Classificação No.747 Capitalização de mercado $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M Volume (24h) $ 88.40K$ 88.40K $ 88.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.70M$ 99.70M $ 99.70M Fornecimento Circulante 201.07M 201.07M 201.07M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 20.10% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Recall é $ 20.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 88.40K. A oferta em circulação de RECALL é 201.07M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.70M.