Preço de PUP hoje

O preço ao vivo de PUP (PUP) hoje é $ 0.002897, com uma variação de 1.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUP para USD é de $ 0.002897 por PUP.

PUP ocupa atualmente a posição #1609 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.90M, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUP. Nas últimas 24 horas, PUP foi negociado entre $ 0.002714 (mínimo) e $ 0.005 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.031040685718077, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000095540290490576.

No desempenho de curto prazo, PUP movimentou-se -0.14% na última hora e +33.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.90K.

Informações de mercado de PUP (PUP)

Classificação No.1609 Capitalização de mercado $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Volume (24h) $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PUP é $ 2.90M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.90K. A oferta em circulação de PUP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.90M.