Preço de Zypher Network hoje

O preço ao vivo de Zypher Network (POP) hoje é $ 0.0008211, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POP para USD é de $ 0.0008211 por POP.

Zypher Network ocupa atualmente a posição #1975 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.29M, com um fornecimento em circulação de 1.57B POP. Nas últimas 24 horas, POP foi negociado entre $ 0.000787 (mínimo) e $ 0.0008925 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0122852444917876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00060867793432189.

No desempenho de curto prazo, POP movimentou-se -2.94% na última hora e +10.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.00K.

Informações de mercado de Zypher Network (POP)

Classificação No.1975 Capitalização de mercado $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volume (24h) $ 73.00K$ 73.00K $ 73.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Fornecimento Circulante 1.57B 1.57B 1.57B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 15.68% Blockchain pública BSC

