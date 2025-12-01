Preço de Contentos hoje

O preço ao vivo de Contentos (COS) hoje é $ 0.001506, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COS para USD é de $ 0.001506 por COS.

Contentos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COS. Nas últimas 24 horas, COS foi negociado entre $ 0.00148 (mínimo) e $ 0.001513 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COS movimentou-se 0.00% na última hora e -1.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.52K.

Informações de mercado de Contentos (COS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.91M$ 14.91M $ 14.91M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Contentos é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.52K. A oferta em circulação de COS é --, com um fornecimento total de 9900474904. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.91M.