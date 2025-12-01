Preço de Pipe Network hoje

O preço ao vivo de Pipe Network (PIPE) hoje é $ 0.07745, com uma variação de 12.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIPE para USD é de $ 0.07745 por PIPE.

Pipe Network ocupa atualmente a posição #1207 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.75M, com um fornecimento em circulação de 100.00M PIPE. Nas últimas 24 horas, PIPE foi negociado entre $ 0.06712 (mínimo) e $ 0.1689 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.34291515733046557, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05288812467524619.

No desempenho de curto prazo, PIPE movimentou-se +12.24% na última hora e +19.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 207.09K.

Informações de mercado de Pipe Network (PIPE)

Classificação No.1207 Capitalização de mercado $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M Volume (24h) $ 207.09K$ 207.09K $ 207.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.45M$ 77.45M $ 77.45M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 10.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Pipe Network é $ 7.75M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 207.09K. A oferta em circulação de PIPE é 100.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.45M.