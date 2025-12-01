Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) (USD)

Obtenha previsões de preço de Pipe Network para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto PIPE pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Comprar PIPE

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Pipe Network % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.07146 $0.07146 $0.07146 +3.56% USD Atual Previsão Previsão de preço Pipe Network para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Pipe Network pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.07146 em 2025. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Pipe Network pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.075033 em 2026. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de PIPE em 2027 é $ 0.078784 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de PIPE em 2028 é $ 0.082723 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PIPE em 2029 é $ 0.086860, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PIPE em 2030 é $ 0.091203, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Pipe Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.148560. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Pipe Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.241988. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.07146 0.00%

2026 $ 0.075033 5.00%

2027 $ 0.078784 10.25%

2028 $ 0.082723 15.76%

2029 $ 0.086860 21.55%

2030 $ 0.091203 27.63%

2031 $ 0.095763 34.01%

2032 $ 0.100551 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.105578 47.75%

2034 $ 0.110857 55.13%

2035 $ 0.116400 62.89%

2036 $ 0.122220 71.03%

2037 $ 0.128331 79.59%

2038 $ 0.134748 88.56%

2039 $ 0.141485 97.99%

2040 $ 0.148560 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Pipe Network: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.07146 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.071469 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.071528 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.071753 0.41% Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para hoje O preço previsto para PIPE em December 1, 2025(Hoje) é de $0.07146 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para PIPE, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.071469 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para PIPE, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.071528 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Pipe Network (PIPE) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para PIPE é de $0.071753 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Pipe Network Preço atual $ 0.07146$ 0.07146 $ 0.07146 Variação de preço (24h) +3.56% Capitalização de mercado $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Volume (24h) $ 236.72K$ 236.72K $ 236.72K Volume (24h) -- O preço mais recente de PIPE é $ 0.07146. Ele apresenta uma variação de 24 horas de +3.56%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 236.72K. Além disso, PIPE tem uma oferta em circulação de 100.00M e uma capitalização de mercado total de $ 7.15M. Ver o preço ao vivo de PIPE

Como comprar Pipe Network (PIPE) Tentando comprar PIPE? Agora você pode adquirir PIPE via cartão de crédito, transferência bancária, P2P e muitos outros métodos de pagamento. Aprenda como comprar Pipe Network e comece agora na MEXC! Saiba como comprar PIPE agora

Preço histórico de Pipe Network De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Pipe Network, o preço atual do Pipe Network é de 0.07146 USD. O fornecimento circulante do Pipe Network (PIPE) é de 0.00 PIPE , resultando em uma capitalização de mercado de $7.15M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 0.05% $ 0.003129 $ 0.1689 $ 0.06712

7 dias 0.10% $ 0.006669 $ 0.1689 $ 0.06014

30 dias -0.10% $ -0.007960 $ 0.1689 $ 0.0508 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Pipe Network apresentou uma movimentação de preço de $0.003129 , refletindo uma variação de 0.05% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Pipe Network foi negociado com um valor máximo de $0.1689 e um mínimo de $0.06014 . Houve uma variação de preço de 0.10% . Essa tendência recente destaca o potencial do PIPE para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Pipe Network registrou uma variação de -0.10% , refletindo aproximadamente $-0.007960 em seu valor. Isso indica que o PIPE pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de Pipe Network para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de PIPE

Como funciona o módulo de previsão de preço do Pipe Network (PIPE)? O módulo de previsão de preço do Pipe Network é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do PIPE com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Pipe Network ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do PIPE, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Pipe Network. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do PIPE, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do PIPE para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Pipe Network.

Por que a previsão de preço PIPE é importante?

As previsões de preços de PIPE são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em PIPE agora? De acordo com suas previsões, PIPE atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de PIPE para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de Pipe Network (PIPE), o preço previsto de PIPE alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 PIPE em 2026? O preço de 1 Pipe Network (PIPE) hoje é $0.07146 . De acordo com o módulo de previsão acima, PIPE terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de PIPE em 2027? Pipe Network (PIPE) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 PIPE até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de PIPE em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Pipe Network (PIPE) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de PIPE em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Pipe Network (PIPE) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 PIPE em 2030? O preço de 1 Pipe Network (PIPE) hoje é $0.07146 . De acordo com o módulo de previsão acima, PIPE terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do PIPE para 2040? Pipe Network (PIPE) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 PIPE até 2040. Cadastrar agora