Preço de PepsiCo hoje

O preço ao vivo de PepsiCo (PEPON) hoje é $ 148.93, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPON para USD é de $ 148.93 por PEPON.

PepsiCo ocupa atualmente a posição #1705 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.29M, com um fornecimento em circulação de 15.34K PEPON. Nas últimas 24 horas, PEPON foi negociado entre $ 148.85 (mínimo) e $ 149.74 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 156.71583734346297, enquanto a mínima histórica foi de $ 139.61853462367836.

No desempenho de curto prazo, PEPON movimentou-se -0.05% na última hora e +0.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.01K.

Informações de mercado de PepsiCo (PEPON)

Classificação No.1705 Capitalização de mercado $ 2.29M Volume (24h) $ 55.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.29M Fornecimento Circulante 15.34K Fornecimento total 15,344.23694215 Blockchain pública ETH

