Preço de Pandu Pandas hoje

O preço ao vivo de Pandu Pandas (PANDU) hoje é $ 0.00003845, com uma variação de 6.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANDU para USD é de $ 0.00003845 por PANDU.

Pandu Pandas ocupa atualmente a posição #1436 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.71M, com um fornecimento em circulação de 96.37B PANDU. Nas últimas 24 horas, PANDU foi negociado entre $ 0.0000355 (mínimo) e $ 0.00004265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0002790700975526, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000048806902605.

No desempenho de curto prazo, PANDU movimentou-se +1.26% na última hora e -17.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 154.19K.

Informações de mercado de Pandu Pandas (PANDU)

Classificação No.1436 Capitalização de mercado $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volume (24h) $ 154.19K$ 154.19K $ 154.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Fornecimento Circulante 96.37B 96.37B 96.37B Fornecimento máximo 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Fornecimento total 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Taxa circulante 96.37% Blockchain pública SOL

