O preço ao vivo de Pandu Pandas hoje é 0.00003845 USD. A capitalização de mercado de PANDU é de 3,705,487.24588615 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PANDU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Cotação Pandu Pandas (PANDU)

Preço em tempo real de 1 PANDU para USD

$0.00003845
-6.21%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Pandu Pandas (PANDU)
Última atualização da página: 2025-12-01 02:12:24 (UTC+8)

Preço de Pandu Pandas hoje

O preço ao vivo de Pandu Pandas (PANDU) hoje é $ 0.00003845, com uma variação de 6.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANDU para USD é de $ 0.00003845 por PANDU.

Pandu Pandas ocupa atualmente a posição #1436 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.71M, com um fornecimento em circulação de 96.37B PANDU. Nas últimas 24 horas, PANDU foi negociado entre $ 0.0000355 (mínimo) e $ 0.00004265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0002790700975526, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000048806902605.

No desempenho de curto prazo, PANDU movimentou-se +1.26% na última hora e -17.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 154.19K.

Informações de mercado de Pandu Pandas (PANDU)

No.1436

$ 3.71M
$ 154.19K
$ 3.84M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

A capitalização de mercado atual de Pandu Pandas é $ 3.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 154.19K. A oferta em circulação de PANDU é 96.37B, com um fornecimento total de 99999377352. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.84M.

Histórico de preço de Pandu Pandas USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000355
Mínimo 24h
$ 0.00004265
Máximo 24h

$ 0.0000355
$ 0.00004265
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
+1.26%

-6.21%

-17.49%

-17.49%

Histórico de preços de Pandu Pandas (PANDU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Pandu Pandas para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000025458-6.21%
30 dias$ -0.00003799-49.70%
60 dias$ -0.00002023-34.48%
90 dias$ +0.00001845+92.25%
Variação de preço de Pandu Pandas hoje

Hoje, PANDU registrou uma variação de $ -0.0000025458 (-6.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Pandu Pandas

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00003799 (-49.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Pandu Pandas

Expandindo a visualização para 60 dias, PANDU teve uma variação de $ -0.00002023 (-34.48%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Pandu Pandas

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00001845 (+92.25%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pandu Pandas (PANDU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Pandu Pandas.

Análise de IA para Pandu Pandas

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Pandu Pandas, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Pandu Pandas?

Os preços do token PANDU são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e tendências gerais das criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais
4. Utilidade do token dentro do ecossistema Pandu Pandas
5. Mecânica de oferta e tokenomics
6. Anúncios de parcerias
7. Desempenho do mercado NFT, uma vez que está relacionado a jogos e colecionáveis
8. Movimentações mais amplas no setor DeFi e GameFi
9. Transações realizadas por grandes investidores e comportamento dos detentores
10. Atualizações sobre o desenvolvimento e progresso do roadmap

Previsão de preço para Pandu Pandas

Previsão de preço de Pandu Pandas (PANDU) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PANDU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Pandu Pandas (PANDU) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Pandu Pandas pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Pandu Pandas pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de PANDU para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Pandu Pandas.

Como comprar e investir em Pandu Pandas

Pronto para começar com Pandu Pandas? Comprar PANDU é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Pandu Pandas. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Pandu Pandas (PANDU).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 96.37B tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Pandu Pandas será creditado instantaneamente em sua carteira.
O que você pode fazer com Pandu Pandas

Possuir Pandu Pandas permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

O que é Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Recurso Pandu Pandas

Para uma compreensão mais aprofundada de Pandu Pandas, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Pandu Pandas
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Pandu Pandas

Quanto valerá 1 Pandu Pandas em 2030?
Se o Pandu Pandas crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Pandu Pandas e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 02:12:24 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

