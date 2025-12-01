ExchangeDEX+
Comprar criptoMercadosSpotFuturos500XGanheEventos
Mais
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
O preço ao vivo de Overlay Protocol hoje é 0.05109 USD. A capitalização de mercado de OVL é de 557,562.1722704552922 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OVL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!O preço ao vivo de Overlay Protocol hoje é 0.05109 USD. A capitalização de mercado de OVL é de 557,562.1722704552922 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OVL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre OVL

Informações sobre preços de OVL

O que é OVL

Whitepaper de OVL

Site oficial do OVL

Tokenomics de OVL

Previsão de preço de OVL

Histórico de preço de OVL

Guia de compra de OVL

Conversor de OVL para moeda Fiat

Spot OVL

Futuros USDT-M de OVL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Overlay Protocol

Cotação Overlay Protocol (OVL)

Preço em tempo real de 1 OVL para USD

$0.05109
$0.05109$0.05109
-0.40%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Overlay Protocol (OVL)
Última atualização da página: 2025-12-01 02:35:28 (UTC+8)

Preço de Overlay Protocol hoje

O preço ao vivo de Overlay Protocol (OVL) hoje é $ 0.05109, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OVL para USD é de $ 0.05109 por OVL.

Overlay Protocol ocupa atualmente a posição #2042 em capitalização de mercado, totalizando $ 557.56K, com um fornecimento em circulação de 10.91M OVL. Nas últimas 24 horas, OVL foi negociado entre $ 0.05101 (mínimo) e $ 0.05376 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.7841389069548613, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.10678946055291266.

No desempenho de curto prazo, OVL movimentou-se 0.00% na última hora e +16.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.30K.

Informações de mercado de Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 557.56K
$ 557.56K$ 557.56K

$ 62.30K
$ 62.30K$ 62.30K

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

A capitalização de mercado atual de Overlay Protocol é $ 557.56K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.30K. A oferta em circulação de OVL é 10.91M, com um fornecimento total de 88871915.39447941. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.11M.

Histórico de preço de Overlay Protocol USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.05101
$ 0.05101$ 0.05101
Mínimo 24h
$ 0.05376
$ 0.05376$ 0.05376
Máximo 24h

$ 0.05101
$ 0.05101$ 0.05101

$ 0.05376
$ 0.05376$ 0.05376

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

0.00%

-0.40%

+16.40%

+16.40%

Histórico de preços de Overlay Protocol (OVL) em USD

Acompanhe as variações de preço de Overlay Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0002052-0.40%
30 dias$ -0.01691-24.87%
60 dias$ -0.13301-72.25%
90 dias$ -0.08061-61.21%
Variação de preço de Overlay Protocol hoje

Hoje, OVL registrou uma variação de $ -0.0002052 (-0.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Overlay Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01691 (-24.87%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Overlay Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, OVL teve uma variação de $ -0.13301 (-72.25%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Overlay Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.08061 (-61.21%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Overlay Protocol (OVL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Overlay Protocol.

Análise de IA para Overlay Protocol

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Overlay Protocol, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Overlay Protocol?

Vários fatores-chave influenciam os preços dos tokens do Protocolo Overlay (OVL):

1. Sentimento de mercado – Tendências gerais do mercado de criptomoedas e confiança dos investidores
2. Adoção do protocolo – Uso da plataforma de negociação de ativos sintéticos do Overlay
3. Volume de negociação – A atividade no protocolo afeta a demanda pelos tokens
4. Utilidade do token – O papel do OVL na governança, staking e pagamentos de taxas
5. Concorrência – Desempenho em comparação com outros protocolos DeFi
6. Parcerias – Alianças estratégicas e integrações
7. Notícias regulatórias – Impacto das regulamentações sobre DeFi
8. Desenvolvimentos técnicos – Atualizações do protocolo e novos recursos
9. Liquidez – Pares de negociação disponíveis e profundidade do mercado
10. Tokenomics – Mecânica de oferta e cronograma de distribuição

Previsão de preço para Overlay Protocol

Previsão de preço de Overlay Protocol (OVL) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OVL em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Overlay Protocol (OVL) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Overlay Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Overlay Protocol pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de OVL para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Overlay Protocol.

Como comprar e investir em Overlay Protocol

Pronto para começar com Overlay Protocol? Comprar OVL é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Overlay Protocol. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Overlay Protocol (OVL).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 10.91M tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Overlay Protocol será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Overlay Protocol(OVL)

O que você pode fazer com Overlay Protocol

Possuir Overlay Protocol permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Overlay Protocol (OVL) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Recurso Overlay Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Overlay Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Overlay Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Overlay Protocol

Quanto valerá 1 Overlay Protocol em 2030?
Se o Overlay Protocol crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Overlay Protocol e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 02:35:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Overlay Protocol (OVL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Notícias principais

RLUSD da Ripple cresce após aprovação em Abu Dhabi

November 28, 2025

Reservas de XRP na Binance atingem mínima de 1 ano

November 28, 2025

Golpes de cripto na Black Friday e Natal: como se proteger

November 28, 2025
Ver mais

Explore mais sobre Overlay Protocol

OVLUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em OVL com alavancagem. Explore a negociação de futuros de OVLUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Overlay Protocol (OVL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Overlay Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OVL/USDT
$0.05109
$0.05109$0.05109
-0.42%
0.00% (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
UCN

UCN

UCN
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Runesoul

Runesoul

RST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ShareToken

ShareToken

SHR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.0315
$0.0315$0.0315

-37.00%

GaiAI

GaiAI

GAIX

$0.05774
$0.05774$0.05774

-2.20%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0211
$0.0211$0.0211

-45.89%

Principais altas

Principais altas do dia

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000000000000278
$0.000000000000000000278$0.000000000000000000278

+126.01%

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.000102
$0.000102$0.000102

+45.71%

PowerLink

PowerLink

PLK

$7.8135
$7.8135$7.8135

+26.38%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.12719
$0.12719$0.12719

+15.56%

Dymension

Dymension

DYM

$0.10181
$0.10181$0.10181

+14.74%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de OVL para USD

Montante

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.05109 USD