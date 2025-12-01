Preço de Overlay Protocol hoje

O preço ao vivo de Overlay Protocol (OVL) hoje é $ 0.05109, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OVL para USD é de $ 0.05109 por OVL.

Overlay Protocol ocupa atualmente a posição #2042 em capitalização de mercado, totalizando $ 557.56K, com um fornecimento em circulação de 10.91M OVL. Nas últimas 24 horas, OVL foi negociado entre $ 0.05101 (mínimo) e $ 0.05376 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.7841389069548613, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.10678946055291266.

No desempenho de curto prazo, OVL movimentou-se 0.00% na última hora e +16.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.30K.

Informações de mercado de Overlay Protocol (OVL)

Classificação No.2042 Capitalização de mercado $ 557.56K$ 557.56K $ 557.56K Volume (24h) $ 62.30K$ 62.30K $ 62.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Fornecimento Circulante 10.91M 10.91M 10.91M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Taxa circulante 10.91% Blockchain pública BSC

