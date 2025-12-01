Preço de Mitosis hoje

O preço ao vivo de Mitosis (MITO) hoje é $ 0.09042, com uma variação de 1.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MITO para USD é de $ 0.09042 por MITO.

Mitosis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17.75M, com um fornecimento em circulação de 196.27M MITO. Nas últimas 24 horas, MITO foi negociado entre $ 0.08733 (mínimo) e $ 0.09731 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MITO movimentou-se +1.09% na última hora e +8.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 497.30K.

Informações de mercado de Mitosis (MITO)

Capitalização de mercado $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Volume (24h) $ 497.30K$ 497.30K $ 497.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.42M$ 90.42M $ 90.42M Fornecimento Circulante 196.27M 196.27M 196.27M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.62% Blockchain pública BSC

