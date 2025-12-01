Tokenomics de Mitosis (MITO)

Descubra informações essenciais sobre Mitosis (MITO), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:25:40 (UTC+8)
USD

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Mitosis (MITO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 16.52M
$ 16.52M$ 16.52M
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 196.27M
$ 196.27M$ 196.27M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 84.17M
$ 84.17M$ 84.17M
Máximo histórico:
$ 0.44258
$ 0.44258$ 0.44258
Mínimo histórico:
--
----
Preço atual:
$ 0.08417
$ 0.08417$ 0.08417

Informação sobre Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Site oficial:
https://mitosis.org/
Whitepaper:
https://drive.google.com/drive/folders/1W2m-Fj4e11W23P4FIjJiVbsSvDMV1rZF?usp=drive_link
Explorador de blocos:
https://mitoscan.io

Tokenomics de Mitosis (MITO): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Mitosis (MITO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MITO que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MITO podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MITO, explore o preço em tempo real do token MITO!

