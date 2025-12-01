Preço de Black Mirror hoje

O preço ao vivo de Black Mirror (MIRROR) hoje é $ 0.003339, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIRROR para USD é de $ 0.003339 por MIRROR.

Black Mirror ocupa atualmente a posição #2627 em capitalização de mercado, totalizando $ 320.47K, com um fornecimento em circulação de 95.98M MIRROR. Nas últimas 24 horas, MIRROR foi negociado entre $ 0.003334 (mínimo) e $ 0.003424 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08619121021102388, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.003264674973664289.

No desempenho de curto prazo, MIRROR movimentou-se -0.09% na última hora e -0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.17K.

Informações de mercado de Black Mirror (MIRROR)

Classificação No.2627 Capitalização de mercado $ 320.47K$ 320.47K $ 320.47K Volume (24h) $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Fornecimento Circulante 95.98M 95.98M 95.98M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 9.59% Blockchain pública BASE

