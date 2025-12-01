Tokenomics de Black Mirror (MIRROR)

Descubra informações essenciais sobre Black Mirror (MIRROR), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 17:06:02 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Black Mirror (MIRROR)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Black Mirror (MIRROR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 317.97K
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 95.98M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 3.31M
Máximo histórico:
$ 0.08779
Mínimo histórico:
$ 0.003264674973664289
Preço atual:
$ 0.003313
Informação sobre Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Site oficial:
https://www.blackmirrorclub.com/
Whitepaper:
https://www.blackmirrorclub.com/
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Tokenomics de Black Mirror (MIRROR): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Black Mirror (MIRROR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MIRROR que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MIRROR podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MIRROR, explore o preço em tempo real do token MIRROR!

Histórico de preços de Black Mirror (MIRROR)

Analisar o histórico de preços de MIRROR ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de MIRROR

Quer saber para onde o MIRROR pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MIRROR combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

