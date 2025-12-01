Preço de Mastercard hoje

O preço ao vivo de Mastercard (MAON) hoje é $ 542.5, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAON para USD é de $ 542.5 por MAON.

Mastercard ocupa atualmente a posição #2013 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.17M, com um fornecimento em circulação de 2.15K MAON. Nas últimas 24 horas, MAON foi negociado entre $ 541.99 (mínimo) e $ 545.08 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 604.8777949802613, enquanto a mínima histórica foi de $ 525.0962763823312.

No desempenho de curto prazo, MAON movimentou-se +0.02% na última hora e -1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.72K.

Informações de mercado de Mastercard (MAON)

Classificação No.2013 Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) $ 57.72K$ 57.72K $ 57.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 2.15K 2.15K 2.15K Fornecimento total 2,149.0051677 2,149.0051677 2,149.0051677 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Mastercard é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.72K. A oferta em circulação de MAON é 2.15K, com um fornecimento total de 2149.0051677. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.