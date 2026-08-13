Preço de LO0P hoje

O preço ao vivo de LO0P (LO0POLD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LO0POLD para BRL é de -- por LO0POLD.

LO0P ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LO0POLD. Nas últimas 24 horas, LO0POLD foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LO0POLD movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LO0P (LO0POLD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- --

A capitalização de mercado atual de LO0P é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LO0POLD é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.