Preço de Lit Protocol hoje

O preço ao vivo de Lit Protocol (LITKEY) hoje é $ 0.02362, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LITKEY para USD é de $ 0.02362 por LITKEY.

Lit Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LITKEY. Nas últimas 24 horas, LITKEY foi negociado entre $ 0.02331 (mínimo) e $ 0.02552 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LITKEY movimentou-se 0.00% na última hora e -11.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.05K.

Informações de mercado de Lit Protocol (LITKEY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 64.05K$ 64.05K $ 64.05K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.62M$ 23.62M $ 23.62M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Lit Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.05K. A oferta em circulação de LITKEY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.62M.