Tokenomics de Lit Protocol (LITKEY)
Tokenomics e análise de preços de Lit Protocol (LITKEY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Lit Protocol (LITKEY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Lit Protocol (LITKEY)
Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.
Tokenomics de Lit Protocol (LITKEY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Lit Protocol (LITKEY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens LITKEY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LITKEY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do LITKEY, explore o preço em tempo real do token LITKEY!
Como comprar LITKEY
Interessado em adicionar Lit Protocol (LITKEY) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar LITKEY, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Lit Protocol (LITKEY)
Analisar o histórico de preços de LITKEY ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de LITKEY
Quer saber para onde o LITKEY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do LITKEY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
