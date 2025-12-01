Tokenomics de LINEA (LINEA)

Descubra informações essenciais sobre LINEA (LINEA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:47:47 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de LINEA (LINEA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de LINEA (LINEA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 142.58M
Fornecimento total:
$ 72.01B
Fornecimento circulante:
$ 15.48B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 663.14M
Máximo histórico:
$ 0.06192
Mínimo histórico:
$ 0.007196492054667389
Preço atual:
$ 0.009209
Informação sobre LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Site oficial:
https://linea.build/association
Whitepaper:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Explorador de blocos:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Tokenomics de LINEA (LINEA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de LINEA (LINEA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens LINEA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LINEA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do LINEA, explore o preço em tempo real do token LINEA!

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

