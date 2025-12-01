Preço de Lifeform hoje

O preço ao vivo de Lifeform (LFT) hoje é $ 0.006191, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LFT para USD é de $ 0.006191 por LFT.

Lifeform ocupa atualmente a posição #4561 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 LFT. Nas últimas 24 horas, LFT foi negociado entre $ 0.006191 (mínimo) e $ 0.0062 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.5833313380234302, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.005437372504690078.

No desempenho de curto prazo, LFT movimentou-se 0.00% na última hora e -0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 23.00K.

Informações de mercado de Lifeform (LFT)

Classificação No.4561 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Lifeform é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.00K. A oferta em circulação de LFT é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.19M.