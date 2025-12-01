Preço de JoJoWorld hoje

O preço ao vivo de JoJoWorld (JOJO) hoje é $ 0.02327, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOJO para USD é de $ 0.02327 por JOJO.

JoJoWorld ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JOJO. Nas últimas 24 horas, JOJO foi negociado entre $ 0.02263 (mínimo) e $ 0.02332 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JOJO movimentou-se +0.08% na última hora e +2.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 47.51K.

Informações de mercado de JoJoWorld (JOJO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 47.51K$ 47.51K $ 47.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.62M$ 18.62M $ 18.62M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de JoJoWorld é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.51K. A oferta em circulação de JOJO é --, com um fornecimento total de 800000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.62M.