Cotação WorldAssets (INC)

Preço em tempo real de 1 INC para USD

+3.94%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de WorldAssets (INC)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:04:32 (UTC+8)

Informações de preço de WorldAssets (INC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.32%

+3.94%

-3.76%

-3.76%

O preço em tempo real de WorldAssets (INC) é $ 0.7227. Nas últimas 24 horas, INC foi negociado entre a mínima de $ 0.6195 e a máxima de $ 0.783, indicando uma volatilidade ativa no mercado.

Em termos de desempenho de curto prazo, INC variou -0.32% na última hora, +3.94% nas últimas 24 horas e -3.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WorldAssets (INC)

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

$ 216.81M
$ 216.81M$ 216.81M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de WorldAssets é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17.30K. A oferta em circulação de INC é --, com um fornecimento total de 300000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 216.81M.

Histórico de preços de WorldAssets (INC) em USD

Acompanhe as variações de preço de WorldAssets para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.027395+3.94%
30 dias$ +0.6227+622.70%
60 dias$ +0.6227+622.70%
90 dias$ +0.6227+622.70%
Variação de preço de WorldAssets hoje

Hoje, INC registrou uma variação de $ +0.027395 (+3.94%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de WorldAssets

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.6227 (+622.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de WorldAssets

Expandindo a visualização para 60 dias, INC teve uma variação de $ +0.6227 (+622.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de WorldAssets

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.6227 (+622.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de WorldAssets (INC)!

Confira agora a página de histórico de preço do WorldAssets.

O que é WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em WorldAssets de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de INC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre WorldAssets em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de WorldAssets tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do WorldAssets (em USD)

Quanto valerá WorldAssets (INC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WorldAssets (INC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WorldAssets.

Confira a previsão de preço de WorldAssets agora!

Tokenomics de WorldAssets (INC)

Compreender a tokenomics de WorldAssets (INC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token INC agora!

Como comprar WorldAssets (INC)

Quer saber como comprar WorldAssets? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar WorldAssets facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

INC para moedas locais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

