O preço ao vivo de Robinhood xStock hoje é 139.43 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HOODX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HOODX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Robinhood xStock hoje é 139.43 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HOODX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HOODX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre HOODX

Informações sobre preços de HOODX

Site oficial do HOODX

Tokenomics de HOODX

Previsão de preço de HOODX

Histórico de preço de HOODX

Guia de compra de HOODX

Conversor de HOODX para moeda Fiat

Spot HOODX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Robinhood xStock

Cotação Robinhood xStock (HOODX)

Preço em tempo real de 1 HOODX para USD

$139.43
$139.43$139.43
-0.10%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Robinhood xStock (HOODX)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:50:48 (UTC+8)

Informações de preço de Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 137.64
$ 137.64$ 137.64
Mínimo 24h
$ 139.96
$ 139.96$ 139.96
Máximo 24h

$ 137.64
$ 137.64$ 137.64

$ 139.96
$ 139.96$ 139.96

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.25%

-0.10%

-6.40%

-6.40%

O preço em tempo real de Robinhood xStock (HOODX) é $ 139.43. Nas últimas 24 horas, HOODX foi negociado entre a mínima de $ 137.64 e a máxima de $ 139.96, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HOODX é $ 153.08036045849482, enquanto o mais baixo é $ 91.00407335090168.

Em termos de desempenho de curto prazo, HOODX variou -0.25% na última hora, -0.10% nas últimas 24 horas e -6.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Robinhood xStock (HOODX)

No.1490

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

$ 58.69K
$ 58.69K$ 58.69K

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.85029421
30,999.85029421 30,999.85029421

SOL

A capitalização de mercado atual de Robinhood xStock é $ 4.32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.69K. A oferta em circulação de HOODX é 31.00K, com um fornecimento total de 30999.85029421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.32M.

Histórico de preços de Robinhood xStock (HOODX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Robinhood xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.1396-0.10%
30 dias$ +20.91+17.64%
60 dias$ +24.99+21.83%
90 dias$ +42.37+43.65%
Variação de preço de Robinhood xStock hoje

Hoje, HOODX registrou uma variação de $ -0.1396 (-0.10%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Robinhood xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +20.91 (+17.64%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Robinhood xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, HOODX teve uma variação de $ +24.99 (+21.83%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Robinhood xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +42.37 (+43.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Robinhood xStock (HOODX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Robinhood xStock.

O que é Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Robinhood xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de HOODX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Robinhood xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Robinhood xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Robinhood xStock (em USD)

Quanto valerá Robinhood xStock (HOODX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Robinhood xStock (HOODX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Robinhood xStock.

Confira a previsão de preço de Robinhood xStock agora!

Tokenomics de Robinhood xStock (HOODX)

Compreender a tokenomics de Robinhood xStock (HOODX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HOODX agora!

Como comprar Robinhood xStock (HOODX)

Quer saber como comprar Robinhood xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Robinhood xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

HOODX para moedas locais

1 Robinhood xStock (HOODX) para VND
3,669,100.45
1 Robinhood xStock (HOODX) para AUD
A$214.7222
1 Robinhood xStock (HOODX) para GBP
103.1782
1 Robinhood xStock (HOODX) para EUR
119.9098
1 Robinhood xStock (HOODX) para USD
$139.43
1 Robinhood xStock (HOODX) para MYR
RM588.3946
1 Robinhood xStock (HOODX) para TRY
5,833.7512
1 Robinhood xStock (HOODX) para JPY
¥21,053.93
1 Robinhood xStock (HOODX) para ARS
ARS$197,212.5806
1 Robinhood xStock (HOODX) para RUB
11,330.0818
1 Robinhood xStock (HOODX) para INR
12,374.4125
1 Robinhood xStock (HOODX) para IDR
Rp2,323,832.4038
1 Robinhood xStock (HOODX) para KRW
199,185.5151
1 Robinhood xStock (HOODX) para PHP
8,131.5576
1 Robinhood xStock (HOODX) para EGP
￡E.6,631.2908
1 Robinhood xStock (HOODX) para BRL
R$768.2593
1 Robinhood xStock (HOODX) para CAD
C$195.202
1 Robinhood xStock (HOODX) para BDT
16,904.4932
1 Robinhood xStock (HOODX) para NGN
203,843.8714
1 Robinhood xStock (HOODX) para COP
$540,425.1028
1 Robinhood xStock (HOODX) para ZAR
R.2,440.025
1 Robinhood xStock (HOODX) para UAH
5,779.3735
1 Robinhood xStock (HOODX) para TZS
T.Sh.341,740.1414
1 Robinhood xStock (HOODX) para VES
Bs27,049.42
1 Robinhood xStock (HOODX) para CLP
$133,155.65
1 Robinhood xStock (HOODX) para PKR
Rs39,308.1056
1 Robinhood xStock (HOODX) para KZT
74,720.537
1 Robinhood xStock (HOODX) para THB
฿4,553.7838
1 Robinhood xStock (HOODX) para TWD
NT$4,283.2896
1 Robinhood xStock (HOODX) para AED
د.إ511.7081
1 Robinhood xStock (HOODX) para CHF
Fr110.1497
1 Robinhood xStock (HOODX) para HKD
HK$1,084.7654
1 Robinhood xStock (HOODX) para AMD
֏53,094.944
1 Robinhood xStock (HOODX) para MAD
.د.م1,271.6016
1 Robinhood xStock (HOODX) para MXN
$2,592.0037
1 Robinhood xStock (HOODX) para SAR
ريال522.8625
1 Robinhood xStock (HOODX) para ETB
Br20,461.3525
1 Robinhood xStock (HOODX) para KES
KSh17,946.0353
1 Robinhood xStock (HOODX) para JOD
د.أ98.85587
1 Robinhood xStock (HOODX) para PLN
510.3138
1 Robinhood xStock (HOODX) para RON
лв610.7034
1 Robinhood xStock (HOODX) para SEK
kr1,325.9793
1 Robinhood xStock (HOODX) para BGN
лв234.2424
1 Robinhood xStock (HOODX) para HUF
Ft47,135.7058
1 Robinhood xStock (HOODX) para CZK
2,916.8756
1 Robinhood xStock (HOODX) para KWD
د.ك42.52615
1 Robinhood xStock (HOODX) para ILS
455.9361
1 Robinhood xStock (HOODX) para BOB
Bs960.6727
1 Robinhood xStock (HOODX) para AZN
237.031
1 Robinhood xStock (HOODX) para TJS
SM1,285.5446
1 Robinhood xStock (HOODX) para GEL
376.461
1 Robinhood xStock (HOODX) para AOA
Kz127,800.1437
1 Robinhood xStock (HOODX) para BHD
.د.ب52.28625
1 Robinhood xStock (HOODX) para BMD
$139.43
1 Robinhood xStock (HOODX) para DKK
kr895.1406
1 Robinhood xStock (HOODX) para HNL
L3,644.7002
1 Robinhood xStock (HOODX) para MUR
6,341.2764
1 Robinhood xStock (HOODX) para NAD
$2,392.6188
1 Robinhood xStock (HOODX) para NOK
kr1,411.0316
1 Robinhood xStock (HOODX) para NZD
$242.6082
1 Robinhood xStock (HOODX) para PAB
B/.139.43
1 Robinhood xStock (HOODX) para PGK
K591.1832
1 Robinhood xStock (HOODX) para QAR
ر.ق506.1309
1 Robinhood xStock (HOODX) para RSD
дин.14,061.5155
1 Robinhood xStock (HOODX) para UZS
soʻm1,679,879.1317
1 Robinhood xStock (HOODX) para ALL
L11,607.5475
1 Robinhood xStock (HOODX) para ANG
ƒ249.5797
1 Robinhood xStock (HOODX) para AWG
ƒ249.5797
1 Robinhood xStock (HOODX) para BBD
$278.86
1 Robinhood xStock (HOODX) para BAM
KM234.2424
1 Robinhood xStock (HOODX) para BIF
Fr412,433.94
1 Robinhood xStock (HOODX) para BND
$179.8647
1 Robinhood xStock (HOODX) para BSD
$139.43
1 Robinhood xStock (HOODX) para JMD
$22,318.5601
1 Robinhood xStock (HOODX) para KHR
559,959.2458
1 Robinhood xStock (HOODX) para KMF
Fr59,118.32
1 Robinhood xStock (HOODX) para LAK
3,031,086.8959
1 Robinhood xStock (HOODX) para LKR
Rs42,008.8647
1 Robinhood xStock (HOODX) para MDL
L2,356.367
1 Robinhood xStock (HOODX) para MGA
Ar622,454.5604
1 Robinhood xStock (HOODX) para MOP
P1,111.2571
1 Robinhood xStock (HOODX) para MVR
2,133.279
1 Robinhood xStock (HOODX) para MWK
MK240,810.9473
1 Robinhood xStock (HOODX) para MZN
MT8,909.577
1 Robinhood xStock (HOODX) para NPR
Rs19,715.402
1 Robinhood xStock (HOODX) para PYG
975,033.99
1 Robinhood xStock (HOODX) para RWF
Fr201,755.21
1 Robinhood xStock (HOODX) para SBD
$1,147.5089
1 Robinhood xStock (HOODX) para SCR
1,985.4832
1 Robinhood xStock (HOODX) para SRD
$5,349.9291
1 Robinhood xStock (HOODX) para SVC
$1,214.4353
1 Robinhood xStock (HOODX) para SZL
L2,391.2245
1 Robinhood xStock (HOODX) para TMT
m488.005
1 Robinhood xStock (HOODX) para TND
د.ت408.66933
1 Robinhood xStock (HOODX) para TTD
$942.5468
1 Robinhood xStock (HOODX) para UGX
Sh475,735.16
1 Robinhood xStock (HOODX) para XAF
Fr78,638.52
1 Robinhood xStock (HOODX) para XCD
$376.461
1 Robinhood xStock (HOODX) para XOF
Fr78,638.52
1 Robinhood xStock (HOODX) para XPF
Fr14,221.86
1 Robinhood xStock (HOODX) para BWP
P1,970.1459
1 Robinhood xStock (HOODX) para BZD
$278.86
1 Robinhood xStock (HOODX) para CVE
$13,224.9355
1 Robinhood xStock (HOODX) para DJF
Fr24,679.11
1 Robinhood xStock (HOODX) para DOP
$8,752.0211
1 Robinhood xStock (HOODX) para DZD
د.ج18,145.4202
1 Robinhood xStock (HOODX) para FJD
$316.5061
1 Robinhood xStock (HOODX) para GNF
Fr1,201,886.6
1 Robinhood xStock (HOODX) para GTQ
Q1,062.4566
1 Robinhood xStock (HOODX) para GYD
$29,040.4804
1 Robinhood xStock (HOODX) para ISK
kr16,871.03

Recurso Robinhood xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de Robinhood xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Robinhood xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Robinhood xStock

Quanto vale hoje o Robinhood xStock (HOODX)?
O preço ao vivo de HOODX em USD é 139.43 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HOODX para USD?
O preço atual de HOODX para USD é $ 139.43. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Robinhood xStock?
A capitalização de mercado de HOODX é $ 4.32M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HOODX?
O fornecimento circulante de HOODX é de 31.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HOODX?
HOODX atingiu um preço máximo histórico de 153.08036045849482 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HOODX?
HOODX atingiu um preço minímo histórico de 91.00407335090168 USD.
Qual é o volume de negociação de HOODX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HOODX é $ 58.69K USD.
HOODX vai subir ainda este ano?
HOODX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HOODX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:50:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Robinhood xStock (HOODX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de HOODX para USD

Montante

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 139.43 USD

Negocie HOODX

HOODX/USDT
$139.43
$139.43$139.43
-0.16%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --