Tokenomics de Robinhood xStock (HOODX)

Descubra informações essenciais sobre Robinhood xStock (HOODX), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:04:58 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Robinhood xStock (HOODX)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Robinhood xStock (HOODX), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 4.32M
$ 4.32M
Fornecimento total:
$ 31.00K
$ 31.00K
Fornecimento circulante:
$ 31.00K
$ 31.00K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 4.32M
$ 4.32M
Máximo histórico:
$ 699.99
$ 699.99
Mínimo histórico:
$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168
Preço atual:
$ 139.37
$ 139.37

Informação sobre Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Site oficial:
https://assets.backed.fi/products/robinhood-xstock
Explorador de blocos:
https://solscan.io/token/XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg

Tokenomics de Robinhood xStock (HOODX): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Robinhood xStock (HOODX) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens HOODX que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HOODX podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do HOODX, explore o preço em tempo real do token HOODX!

