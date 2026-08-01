Preço de Gram hoje

O preço ao vivo de Gram (GRM) hoje é R$ 0.0008838, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRM para BRL é de R$ 0.0008838 por GRM.

Gram ocupa atualmente a posição #3991 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 GRM. Nas últimas 24 horas, GRM foi negociado entre R$ 0.000855 (mínimo) e R$ 0.0008878 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.3651836785898396232, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.000020426074368.

No desempenho de curto prazo, GRM movimentou-se +0.07% na última hora e -4.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.11K.

Informações de mercado de Gram (GRM)

Classificação No.3991 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 56.11KR$ 56.11K R$ 56.11K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.42MR$ 4.42M R$ 4.42M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Fornecimento total 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de Gram é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.11K. A oferta em circulação de GRM é 0.00, com um fornecimento total de 2456041797. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.42M.