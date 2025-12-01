Preço de Gata hoje

O preço ao vivo de Gata (GATA) hoje é $ 0.009116, com uma variação de 3.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GATA para USD é de $ 0.009116 por GATA.

Gata ocupa atualmente a posição #2152 em capitalização de mercado, totalizando $ 877.34K, com um fornecimento em circulação de 96.24M GATA. Nas últimas 24 horas, GATA foi negociado entre $ 0.008442 (mínimo) e $ 0.010312 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.17518834628959326, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00593022397888237.

No desempenho de curto prazo, GATA movimentou-se -1.42% na última hora e +37.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.54K.

Informações de mercado de Gata (GATA)

Classificação No.2152 Capitalização de mercado $ 877.34K$ 877.34K $ 877.34K Volume (24h) $ 64.54K$ 64.54K $ 64.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.12M$ 9.12M $ 9.12M Fornecimento Circulante 96.24M 96.24M 96.24M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 9.62% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Gata é $ 877.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.54K. A oferta em circulação de GATA é 96.24M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.12M.