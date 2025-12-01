Preço de Griffin AI hoje

O preço ao vivo de Griffin AI (GAIN) hoje é $ 0.005974, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIN para USD é de $ 0.005974 por GAIN.

Griffin AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GAIN. Nas últimas 24 horas, GAIN foi negociado entre $ 0.005668 (mínimo) e $ 0.006372 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GAIN movimentou-se +0.92% na última hora e -10.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.24K.

Informações de mercado de Griffin AI (GAIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

