Tokenomics de Griffin AI (GAIN)

Descubra informações essenciais sobre Griffin AI (GAIN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:43:41 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Griffin AI (GAIN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Griffin AI (GAIN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 5.60M
$ 5.60M
Máximo histórico:
$ 0.24021
$ 0.24021
Mínimo histórico:
Preço atual:
$ 0.005597
$ 0.005597

Informação sobre Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Site oficial:
https://www.griffinai.io/
Whitepaper:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Tokenomics de Griffin AI (GAIN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Griffin AI (GAIN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens GAIN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens GAIN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do GAIN, explore o preço em tempo real do token GAIN!

Como comprar GAIN

Interessado em adicionar Griffin AI (GAIN) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar GAIN, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de Griffin AI (GAIN)

Analisar o histórico de preços de GAIN ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de GAIN

Quer saber para onde o GAIN pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do GAIN combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

