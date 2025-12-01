Preço de FreeStyle Classic hoje

O preço ao vivo de FreeStyle Classic (FST) hoje é $ 0.04512, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FST para USD é de $ 0.04512 por FST.

FreeStyle Classic ocupa atualmente a posição #1442 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.84M, com um fornecimento em circulação de 85.15M FST. Nas últimas 24 horas, FST foi negociado entre $ 0.04441 (mínimo) e $ 0.04862 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.16619478956911515, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.025653004858575232.

No desempenho de curto prazo, FST movimentou-se +0.15% na última hora e -7.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 47.54K.

Informações de mercado de FreeStyle Classic (FST)

Classificação No.1442 Capitalização de mercado $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volume (24h) $ 47.54K$ 47.54K $ 47.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.12M$ 45.12M $ 45.12M Fornecimento Circulante 85.15M 85.15M 85.15M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 8.51% Blockchain pública BSC

