Preço de Collect on Fanable hoje

O preço ao vivo de Collect on Fanable (COLLECT) hoje é R$ 0.0549, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLLECT para BRL é de R$ 0.0549 por COLLECT.

Collect on Fanable ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COLLECT. Nas últimas 24 horas, COLLECT foi negociado entre R$ 0.05407 (mínimo) e R$ 0.05604 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COLLECT movimentou-se -1.18% na última hora e +2.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.35K.

Informações de mercado de Collect on Fanable (COLLECT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 74.35KR$ 74.35K R$ 74.35K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 164.70MR$ 164.70M R$ 164.70M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Collect on Fanable é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.35K. A oferta em circulação de COLLECT é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 164.70M.