Cotação Collect on Fanable (COLLECT)
O preço ao vivo de Collect on Fanable (COLLECT) hoje é R$ 0.0549, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLLECT para BRL é de R$ 0.0549 por COLLECT.
Collect on Fanable ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COLLECT. Nas últimas 24 horas, COLLECT foi negociado entre R$ 0.05407 (mínimo) e R$ 0.05604 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, COLLECT movimentou-se -1.18% na última hora e +2.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.35K.
BSC
A capitalização de mercado atual de Collect on Fanable é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.35K. A oferta em circulação de COLLECT é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 164.70M.
-1.18%
-0.30%
+2.77%
+2.77%
Acompanhe as variações de preço de Collect on Fanable para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0008592
|-0.30%
|30 dias
|R$ +0.01313
|+31.43%
|60 dias
|R$ +0.00311
|+6.00%
|90 dias
|R$ -0.00741
|-11.90%
Hoje, COLLECT registrou uma variação de R$ -0.0008592 (-0.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01313 (+31.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, COLLECT teve uma variação de R$ +0.00311 (+6.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00741 (-11.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Collect on Fanable. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de COLLECT é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O COLLECT_USDT está operando próximo a 0,05525 no período de 4 horas. O preço encontra-se em um intervalo extremamente estreito abaixo do centro de 0,05533. O nível S1, em 0,05476, está a menos de 1,5% de distância do preço atual. O mercado apresenta uma estrutura de convergência, com equilíbrio entre compradores e vendedores. As médias móveis (MA) e as EMA não mostram uma orientação clara, enquanto o MACD forma um padrão de cruzamento positivo. O indicador RSI permanece na zona neutra, e há uma leve divergência entre os sinais de força dos dois movimentos rápidos e lentos. A volatilidade mantém-se baixa, em estado de compressão, e a abertura das Bandas de Bollinger está se estreitando, sinalizando possíveis mudanças de tendência. A resistência imediata acima está localizada no nível R1, em 0,05619, que fica a cerca de 1,7% do preço atual. Já o suporte mais próximo abaixo é o ponto S1, em 0,05476. O suporte adicional mais distante, referenciado como S2, situa-se em 0,0539. A liquidez crítica concentra-se principalmente na faixa entre 0,05476 e 0,05619; uma ruptura dessa área pode desencadear uma reconfiguração da tendência de curto prazo. No momento, o cenário atual carece de fatores claros que impulsionem um movimento unilateral.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Collect on Fanable pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Collect on Fanable? Comprar COLLECT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Collect on Fanable. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Collect on Fanable (COLLECT).
Possuir Collect on Fanable permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
Para uma compreensão mais aprofundada de Collect on Fanable, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Collect on Fanable.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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