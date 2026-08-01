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O preço ao vivo de Collect on Fanable hoje é 0.0549 BRL. A capitalização de mercado de COLLECT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COLLECT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Collect on Fanable hoje é 0.0549 BRL. A capitalização de mercado de COLLECT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COLLECT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Collect on Fanable (COLLECT)

Preço em tempo real de 1 COLLECT para BRL

R$0.2855538
R$0.2855538R$0.2855538
-0.30%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Collect on Fanable (COLLECT)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:46:45 (UTC+8)

Preço de Collect on Fanable hoje

O preço ao vivo de Collect on Fanable (COLLECT) hoje é R$ 0.0549, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLLECT para BRL é de R$ 0.0549 por COLLECT.

Collect on Fanable ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COLLECT. Nas últimas 24 horas, COLLECT foi negociado entre R$ 0.05407 (mínimo) e R$ 0.05604 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COLLECT movimentou-se -1.18% na última hora e +2.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.35K.

Informações de mercado de Collect on Fanable (COLLECT)

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R$ 74.35K
R$ 74.35KR$ 74.35K

R$ 164.70M
R$ 164.70MR$ 164.70M

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3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Collect on Fanable é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.35K. A oferta em circulação de COLLECT é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 164.70M.

Histórico de preço de Collect on Fanable BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.05407
R$ 0.05407R$ 0.05407
Mínimo 24h
R$ 0.05604
R$ 0.05604R$ 0.05604
Máximo 24h

R$ 0.05407
R$ 0.05407R$ 0.05407

R$ 0.05604
R$ 0.05604R$ 0.05604

--
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--
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-1.18%

-0.30%

+2.77%

+2.77%

Histórico de preços de Collect on Fanable (COLLECT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Collect on Fanable para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0008592-0.30%
30 diasR$ +0.01313+31.43%
60 diasR$ +0.00311+6.00%
90 diasR$ -0.00741-11.90%
Variação de preço de Collect on Fanable hoje

Hoje, COLLECT registrou uma variação de R$ -0.0008592 (-0.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Collect on Fanable

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01313 (+31.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Collect on Fanable

Expandindo a visualização para 60 dias, COLLECT teve uma variação de R$ +0.00311 (+6.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Collect on Fanable

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00741 (-11.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Collect on Fanable (COLLECT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Collect on Fanable.

Análise para Collect on Fanable

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Collect on Fanable. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Collect on Fanable hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de COLLECT é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O COLLECT_USDT está operando próximo a 0,05525 no período de 4 horas. O preço encontra-se em um intervalo extremamente estreito abaixo do centro de 0,05533. O nível S1, em 0,05476, está a menos de 1,5% de distância do preço atual. O mercado apresenta uma estrutura de convergência, com equilíbrio entre compradores e vendedores. As médias móveis (MA) e as EMA não mostram uma orientação clara, enquanto o MACD forma um padrão de cruzamento positivo. O indicador RSI permanece na zona neutra, e há uma leve divergência entre os sinais de força dos dois movimentos rápidos e lentos. A volatilidade mantém-se baixa, em estado de compressão, e a abertura das Bandas de Bollinger está se estreitando, sinalizando possíveis mudanças de tendência. A resistência imediata acima está localizada no nível R1, em 0,05619, que fica a cerca de 1,7% do preço atual. Já o suporte mais próximo abaixo é o ponto S1, em 0,05476. O suporte adicional mais distante, referenciado como S2, situa-se em 0,0539. A liquidez crítica concentra-se principalmente na faixa entre 0,05476 e 0,05619; uma ruptura dessa área pode desencadear uma reconfiguração da tendência de curto prazo. No momento, o cenário atual carece de fatores claros que impulsionem um movimento unilateral.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Collect on Fanable?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token COLLECT na Fanable:

1. Adoção da plataforma e crescimento de usuários – quanto mais colecionadores aderirem, maior será a demanda.
2. Sentimento do mercado de NFTs – ciclos de alta ou baixa no universo mais amplo de NFTs afetam os itens colecionáveis.
3. Expansão da utilidade – novos casos de uso para o token COLLECT impulsionam seu valor.
4. Volume de negociação na plataforma – maior atividade aumenta a circulação do token.
5. Parcerias com criadores/marcas – colaborações de qualidade atraem mais usuários.
6. Mecânica de oferta do token – recompensas por staking, queima de tokens ou mudanças na emissão.
7. Condições gerais do mercado de criptomoedas – as tendências do Bitcoin/Ethereum impactam todos os tokens.
8. Atualizações no desenvolvimento da plataforma – novos recursos e melhorias.
9. Níveis de engajamento da comunidade.
10. Notícias regulatórias que afetam NFTs/cryptomoedas.

Por que as pessoas querem saber o preço de Collect on Fanable hoje?

As pessoas querem saber o preço do COLLECT hoje porque são investidores ou traders que precisam de dados atuais do mercado para tomar decisões informadas sobre comprar, vender ou manter o token. Os preços em tempo real os ajudam a acompanhar o valor de sua carteira, avaliar as tendências do mercado e planejar suas negociações com eficácia.

Previsão de preço para Collect on Fanable

Previsão de preço de Collect on Fanable (COLLECT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de COLLECT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Collect on Fanable (COLLECT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Collect on Fanable pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Collect on Fanable pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de COLLECT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Collect on Fanable.

Como comprar e investir em Collect on Fanable em Brasil

Pronto para começar com Collect on Fanable? Comprar COLLECT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Collect on Fanable. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Collect on Fanable (COLLECT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Collect on Fanable será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Collect on Fanable(COLLECT)

O que você pode fazer com Collect on Fanable

Possuir Collect on Fanable permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Collect on Fanable (COLLECT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Recurso Collect on Fanable

Para uma compreensão mais aprofundada de Collect on Fanable, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Collect on Fanable
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Collect on Fanable

Última atualização da página: 2026-08-13 03:46:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Collect on Fanable (COLLECT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Collect on Fanable

COLLECTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em COLLECT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de COLLECTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Collect on Fanable (COLLECT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Collect on Fanable.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COLLECT/USDT
R$0.2855019
R$0.2855019R$0.2855019
-0.33%
1.35M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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R$0.1771866
R$0.1771866R$0.1771866

+70.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

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R$0.094977
R$0.094977R$0.094977

+357.50%

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up

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R$1.285563R$1.285563

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DAPPOS

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R$1.6883589
R$1.6883589R$1.6883589

-0.38%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0494088
R$0.0494088R$0.0494088

-1.65%

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R$0.002013201
R$0.002013201R$0.002013201

+55.16%

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Isekai Blade

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R$0.00649269
R$0.00649269R$0.00649269

+25.10%

TradingRazor

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R$0.022317
R$0.022317R$0.022317

+19.44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

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R$13.923213R$13.923213

+34.13%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28953335
R$1.28953335R$1.28953335

+13.39%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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