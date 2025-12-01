Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) (USD)

Obtenha previsões de preço de FreeStyle Classic para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto FST pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de FreeStyle Classic % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.04559 $0.04559 $0.04559 +0.81% USD Atual Previsão Previsão de preço FreeStyle Classic para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, FreeStyle Classic pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.04559 em 2025. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, FreeStyle Classic pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.047869 em 2026. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de FST em 2027 é $ 0.050262 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de FST em 2028 é $ 0.052776 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FST em 2029 é $ 0.055414, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FST em 2030 é $ 0.058185, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de FreeStyle Classic pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.094778. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de FreeStyle Classic pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.154383. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.04559 0.00%

2026 $ 0.047869 5.00%

2027 $ 0.050262 10.25%

2028 $ 0.052776 15.76%

2029 $ 0.055414 21.55%

2030 $ 0.058185 27.63%

2031 $ 0.061094 34.01%

2032 $ 0.064149 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.067357 47.75%

2034 $ 0.070725 55.13%

2035 $ 0.074261 62.89%

2036 $ 0.077974 71.03%

2037 $ 0.081873 79.59%

2038 $ 0.085966 88.56%

2039 $ 0.090265 97.99%

2040 $ 0.094778 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para FreeStyle Classic: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.04559 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.045596 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.045633 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.045777 0.41% Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para hoje O preço previsto para FST em December 1, 2025(Hoje) é de $0.04559 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para FST, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.045596 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para FST, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.045633 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de FreeStyle Classic (FST) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para FST é de $0.045777 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de FreeStyle Classic Preço atual $ 0.04559$ 0.04559 $ 0.04559 Variação de preço (24h) +0.81% Capitalização de mercado $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Fornecimento Circulante 85.15M 85.15M 85.15M Volume (24h) $ 47.50K$ 47.50K $ 47.50K Volume (24h) -- O preço mais recente de FST é $ 0.04559. Ele apresenta uma variação de 24 horas de +0.81%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.50K. Além disso, FST tem uma oferta em circulação de 85.15M e uma capitalização de mercado total de $ 3.88M. Ver o preço ao vivo de FST

Preço histórico de FreeStyle Classic De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do FreeStyle Classic, o preço atual do FreeStyle Classic é de 0.04559 USD. O fornecimento circulante do FreeStyle Classic (FST) é de 0.00 FST , resultando em uma capitalização de mercado de $3.88M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.01% $ -0.000740 $ 0.0464 $ 0.04441

7 dias -0.06% $ -0.003090 $ 0.05012 $ 0.04441

30 dias -0.24% $ -0.01464 $ 0.068 $ 0.04441 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, FreeStyle Classic apresentou uma movimentação de preço de $-0.000740 , refletindo uma variação de -0.01% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o FreeStyle Classic foi negociado com um valor máximo de $0.05012 e um mínimo de $0.04441 . Houve uma variação de preço de -0.06% . Essa tendência recente destaca o potencial do FST para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o FreeStyle Classic registrou uma variação de -0.24% , refletindo aproximadamente $-0.01464 em seu valor. Isso indica que o FST pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de FreeStyle Classic para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de FST

Como funciona o módulo de previsão de preço do FreeStyle Classic (FST)? O módulo de previsão de preço do FreeStyle Classic é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do FST com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o FreeStyle Classic ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do FST, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do FreeStyle Classic. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do FST, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do FST para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do FreeStyle Classic.

Por que a previsão de preço FST é importante?

As previsões de preços de FST são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

