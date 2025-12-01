ExchangeDEX+
O preço ao vivo de AGIB hoje é 0.0000000524 USD. A capitalização de mercado de AGIB é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AGIB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Preço em tempo real de 1 AGIB para USD

-25.14%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de AGIB (AGIB)
Última atualização da página: 2025-12-01 06:58:56 (UTC+8)

Preço de AGIB hoje

O preço ao vivo de AGIB (AGIB) hoje é $ 0.0000000524, com uma variação de 25.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGIB para USD é de $ 0.0000000524 por AGIB.

AGIB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AGIB. Nas últimas 24 horas, AGIB foi negociado entre $ 0.0000000416 (mínimo) e $ 0.0000003042 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AGIB movimentou-se 0.00% na última hora e -99.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.63K.

Informações de mercado de AGIB (AGIB)

$ 335.63K
$ 335.63K$ 335.63K

BSC

A capitalização de mercado atual de AGIB é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 335.63K. A oferta em circulação de AGIB é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de AGIB USD

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

0.00%

-25.14%

-99.95%

-99.95%

Histórico de preços de AGIB (AGIB) em USD

Acompanhe as variações de preço de AGIB para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000000017597-25.14%
30 dias$ -0.0099999476-100.00%
60 dias$ -0.0099999476-100.00%
90 dias$ -0.0099999476-100.00%
Variação de preço de AGIB hoje

Hoje, AGIB registrou uma variação de $ -0.000000017597 (-25.14%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AGIB

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0099999476 (-100.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AGIB

Expandindo a visualização para 60 dias, AGIB teve uma variação de $ -0.0099999476 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AGIB

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0099999476 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AGIB (AGIB)!

Confira agora a página de histórico de preço do AGIB.

Análise de IA para AGIB

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de AGIB, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de AGIB?

Os preços do token AGIB são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores no projeto
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas e movimentações do Bitcoin
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso na sua roadmap
5. Anúncios de parcerias e colaborações
6. Utilidade do token e casos de uso dentro do ecossistema
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
9. Engajamento da comunidade e atividade nas redes sociais
10. Padrões de análise técnica e sinais de negociação

Previsão de preço para AGIB

Previsão de preço de AGIB (AGIB) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AGIB em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de AGIB (AGIB) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de AGIB pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço AGIB pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de AGIB para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de AGIB.

Como comprar e investir em AGIB

Pronto para começar com AGIB? Comprar AGIB é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar AGIB. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de AGIB (AGIB).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e AGIB será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar AGIB(AGIB)

O que você pode fazer com AGIB

Possuir AGIB permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

O que é AGIB (AGIB)

AGIB — Building the AI Civilization Layer. At AGIB, we’re creating the world’s first digital society of autonomous AI agents. This is not just another AI tool—it’s an open protocol where AI agents can connect, collaborate, and evolve together.

Recurso AGIB

Para uma compreensão mais aprofundada de AGIB, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do AGIB
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AGIB

Quanto valerá 1 AGIB em 2030?
Se o AGIB crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do AGIB e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 06:58:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o AGIB (AGIB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Notícias principais

RLUSD da Ripple cresce após aprovação em Abu Dhabi

November 28, 2025

Reservas de XRP na Binance atingem mínima de 1 ano

November 28, 2025

Golpes de cripto na Black Friday e Natal: como se proteger

November 28, 2025
Ver mais

