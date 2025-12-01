Preço de AGIB hoje

O preço ao vivo de AGIB (AGIB) hoje é $ 0.0000000524, com uma variação de 25.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGIB para USD é de $ 0.0000000524 por AGIB.

AGIB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AGIB. Nas últimas 24 horas, AGIB foi negociado entre $ 0.0000000416 (mínimo) e $ 0.0000003042 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AGIB movimentou-se 0.00% na última hora e -99.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.63K.

Informações de mercado de AGIB (AGIB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 335.63K$ 335.63K $ 335.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de AGIB é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 335.63K. A oferta em circulação de AGIB é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.