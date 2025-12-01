Preço de ERA hoje

O preço ao vivo de ERA (ERA) hoje é $ 0.2515, com uma variação de 2.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ERA para USD é de $ 0.2515 por ERA.

ERA ocupa atualmente a posição #523 em capitalização de mercado, totalizando $ 37.35M, com um fornecimento em circulação de 148.50M ERA. Nas últimas 24 horas, ERA foi negociado entre $ 0.2388 (mínimo) e $ 0.263 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.002420427794785, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.2158036236564075.

No desempenho de curto prazo, ERA movimentou-se +2.61% na última hora e -4.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 172.75K.

Informações de mercado de ERA (ERA)

Classificação No.523 Capitalização de mercado $ 37.35M$ 37.35M $ 37.35M Volume (24h) $ 172.75K$ 172.75K $ 172.75K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 251.50M$ 251.50M $ 251.50M Fornecimento Circulante 148.50M 148.50M 148.50M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 14.85% Blockchain pública ETH

