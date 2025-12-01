Preço de DMCC hoje

O preço ao vivo de DMCC (DMCC) hoje é $ 0.00558, com uma variação de 2.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DMCC para USD é de $ 0.00558 por DMCC.

DMCC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DMCC. Nas últimas 24 horas, DMCC foi negociado entre $ 0.00516 (mínimo) e $ 0.0057 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DMCC movimentou-se +2.19% na última hora e -10.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.58K.

Informações de mercado de DMCC (DMCC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.16M$ 11.16M $ 11.16M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de DMCC é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.58K. A oferta em circulação de DMCC é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.16M.