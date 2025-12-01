Preço de Defactor hoje

O preço ao vivo de Defactor (DEFACTOR) hoje é $ 0.01283, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEFACTOR para USD é de $ 0.01283 por DEFACTOR.

Defactor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DEFACTOR. Nas últimas 24 horas, DEFACTOR foi negociado entre $ 0.01259 (mínimo) e $ 0.01315 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DEFACTOR movimentou-se -1.54% na última hora e +5.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 89.39K.

Informações de mercado de Defactor (DEFACTOR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 89.39K$ 89.39K $ 89.39K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Defactor é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 89.39K. A oferta em circulação de DEFACTOR é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.