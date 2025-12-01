Preço de ChainOpera AI hoje

O preço ao vivo de ChainOpera AI (COAI) hoje é $ 0.5546, com uma variação de 3.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COAI para USD é de $ 0.5546 por COAI.

ChainOpera AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COAI. Nas últimas 24 horas, COAI foi negociado entre $ 0.522 (mínimo) e $ 0.5965 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COAI movimentou-se +2.89% na última hora e +6.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.16M.

Informações de mercado de ChainOpera AI (COAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 554.60M$ 554.60M $ 554.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ChainOpera AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.16M. A oferta em circulação de COAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 554.60M.