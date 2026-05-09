Qual é o preço atual de Chips?

O preço em tempo real de Chips (CHIPS) é R$0.000111360707660826000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Chips está posicionado no mercado?

Chips ocupa atualmente a posição de número #8716 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$103946.69297962326000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de CHIPS?

A oferta circulante de CHIPS é de 933530391.09351 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Chips?

Nas últimas 24 horas, Chips teve uma variação de preço entre R$0.0000937536768549927000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0001136180193025995000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Chips está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Chips atingiu um máximo histórico de R$0.0024075482721537585000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0000384746228720061000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de CHIPS hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Chips?

A movimentação atual do preço de 18.78% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Sei Network Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.