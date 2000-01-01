Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Sei Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sei Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,928.66
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.805
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.04186
+1.38%
+2.67%
+0.19%
$ 297.16M
$ 1.36M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.005
+0.20%
+0.01%
+0.83%
$ 114.78M
$ 156.78K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.05846
+0.34%
-7.48%
-13.37%
$ 87.13M
$ 980.71K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 56.83M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 437.17K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11787
-0.84%
+0.26%
-4.42%
$ 15.16M
$ 702.69K
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.04002052
+0.83%
+0.00%
-2.32%
$ 11.06M
$ 811.36K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001518
+0.07%
-0.55%
-3.44%
$ 383.72K
$ 17.09B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.997511
-0.08%
+0.00%
-0.94%
$ 351.47K
$ 231.88
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00234756
0.00%
+0.01%
+14.18%
$ 345.53K
$ 31.77K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.00067004
0.00%
+0.02%
-3.20%
$ 244.13K
$ 3.67K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010325
-0.51%
-0.01%
-2.10%
$ 103.25K
$ 425.75
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02276636
0.00%
+0.01%
-5.46%
$ 101.45K
$ 4.74
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 43.97K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00011212
+0.08%
+0.00%
+11.21%
$ 15.69K
$ 2.67
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 13.28K
--
29
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 3.0851E-8
0.00%
-0.20%
-0.56%
$ 12.98K
--
30
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.218E-5
0.00%
+0.20%
+0.19%
$ 12.57K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
0.00%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00801
0.00%
-0.76%
-2.48%
--
$ 718.06K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8904
-0.54%
-0.79%
-6.48%
--
$ 70.98K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sei Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Sei Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 33 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $95.51B.
Qual é o token de Sei Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sei Network Ecosystem acompanhados na MEXC, SEI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.67% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sei Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 33 tokens de Sei Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sei Network Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sei Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sei Network Ecosystem é de aproximadamente $95.51B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sei Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.