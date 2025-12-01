Preço de Collector Crypt hoje

O preço ao vivo de Collector Crypt (CARDS) hoje é $ 0.03976, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CARDS para USD é de $ 0.03976 por CARDS.

Collector Crypt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CARDS. Nas últimas 24 horas, CARDS foi negociado entre $ 0.03751 (mínimo) e $ 0.04206 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CARDS movimentou-se -0.23% na última hora e -5.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.29K.

Informações de mercado de Collector Crypt (CARDS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Collector Crypt é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.29K. A oferta em circulação de CARDS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.