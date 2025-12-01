Preço de Avantis hoje

O preço ao vivo de Avantis (AVNT) hoje é $ 0.3775, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVNT para USD é de $ 0.3775 por AVNT.

Avantis ocupa atualmente a posição #289 em capitalização de mercado, totalizando $ 97.47M, com um fornecimento em circulação de 258.21M AVNT. Nas últimas 24 horas, AVNT foi negociado entre $ 0.3733 (mínimo) e $ 0.392 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.662191408541985, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.17956381875221758.

No desempenho de curto prazo, AVNT movimentou-se -0.40% na última hora e -1.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 365.37K.

Informações de mercado de Avantis (AVNT)

Classificação No.289 Capitalização de mercado $ 97.47M$ 97.47M $ 97.47M Volume (24h) $ 365.37K$ 365.37K $ 365.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 377.50M$ 377.50M $ 377.50M Fornecimento Circulante 258.21M 258.21M 258.21M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 25.82% Market share 0.01% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Avantis é $ 97.47M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 365.37K. A oferta em circulação de AVNT é 258.21M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 377.50M.