Preço de Aspecta hoje

O preço ao vivo de Aspecta (ASP) hoje é $ 0.04261, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASP para USD é de $ 0.04261 por ASP.

Aspecta ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASP. Nas últimas 24 horas, ASP foi negociado entre $ 0.0406 (mínimo) e $ 0.04348 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ASP movimentou-se +0.30% na última hora e +6.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.61K.

Informações de mercado de Aspecta (ASP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 63.61K$ 63.61K $ 63.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Aspecta é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.61K. A oferta em circulação de ASP é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.